Členky Združenia pazovských žien, jednej z programových foriem SKUS hrdinu Janka Čmelíka, usporiadali včera večer v miestnostiach Klubu VHV slávnosť, na ktorej si pripomenuli 104. výročie založenia ženského spolku v Starej Pazove.
V mene hostiteliek početné hostky – predstaviteľky viacerých združení žien z územia Staropazovskej obce, s ktorými majú dlhoročnú a úspešnú spoluprácu a kde sa spoločne zúčastňujú na viacerých podujatiach, privítala a pozdravila v Slovenskom národnom dome, kde sídli ich združenie, Anna Balážová, podpredsedníčka Združenia pazovských žien. Povedala, že si na tejto oslave, ktorá síce nie je okrúhlym jubileom, ale predsa významným pre ich združenie, pripomínajú 104. výročie založenia spolku žien v tomto prostredí.
„Dávneho roku 1921 Ľudmila Hurbanová založila združenie žien, ktoré malo názov Združenie československých žien. Časom združenie menilo názov, ale misia pôsobenia zostala rovnaká. Ľudmila bola sestrou Vladimíra Konštantína Hurbana (známejšieho ako VHV), farára, známeho dramatika, ktorý tesne spolupracoval s vtedajším pravoslávnym farárom Simeonom Aranickým. Ľudmila bola ženou pokrokových ideí, zoskupovala ženy so zámerom poučiť ich, aby pochopili, že sú dôležitou zložkou spoločnosti, a aby sa zúčastňovali vo všetkých spoločensko-politických dianiach. Združenie a ženy v ňom sa zaoberali aj humanitárnou prácou, ručnými prácami, konali sa rozličné poetické večierky, lebo aj sama Ľudmila tvorila,“ povedala Balážová a doložila, že so zmenami v spoločnosti sa aj združenie menilo, ale iba v názve. Vždy sa tam zoskupovali ženy, ktoré sa zaoberali ručnými prácami, gastronómiou, humanitárnou prácou, zachovávajúc svoju kultúru a tradíciu, usilujúc sa pritom, aby týmto dali svoj príspevok v spoločnosti, v ktorej žili. Združenie pazovských žien trvá aj dnes i po 104 rokoch.
Členky speváckej skupiny Združenia pazovských žien zaspievali aj niekoľko slovenských a srbských piesní a v speve sa k nim pridali aj hostky.