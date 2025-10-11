Tohtoročné Divadelné dni Tomáša Hriešika-Máška v rámci programu Kovačického októbra ponúkajú niekoľko divadelných predstavení. Prvým z nich je komédia Vitajte na zabíjačke!, ktorú dnes na javisku Domu kultúry v Kovačici prednesú členovia divadelnej sekcie KUS Jána Kollára zo Selenče. Predstavenie sa začína o 20. hodine.
Máškove divadelné dni budú pokračovať v stredu 15. októbra o 10. hodine, keď si detské obecenstvo môže pozrieť predstavenie Tužno pače v podaní Dramatického štúdia Teatrić z Belehradu.
V piatok 17. októbra v Kovačici budú hosťovať členovia Divadelného súboru Jána Chalupku z Brezna zo Slovenska, ktorí zahrajú autorské dielo Bohdana na motívy Troch zhavranených bratov.