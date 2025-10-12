V inđijskej Galérii Kuća Vojnovića dňa 10. októbra otvorili 26. oblastnú prehliadku výtvarnej tvorby ochotníkov Sriemu. Selektorom prehliadky bol Mile Ignjatović, historik umenia z Nového Sadu. V mene Kultúrneho strediska Inđija v úvodnej časti sa prihovoril Vladimir Vukas, kustód.
Z celkového počtu 86 prác do pokrajinskej prehliadky, ktorá bude 9. novembra v Novom Bečeji, postúpilo 38 prác ochotníkov výtvarnej tvorby Sriemu. Výstava, ktorej organizátorom je Zväz umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny, je otvorená do 15. októbra, každý pracovný deň od 8. do 16. hod.
Mile Ignjatović v príhovore poukázal na veľký význam pôsobenia výtvarných dejateľov – ochotníkov a s potešením konštatoval, že na tohtoročnej prehliadke je veľa dobrých a kvalitných prác. V porovnaní s prácami výtvarných dejateľov, ktorí tvorili pred 20 – 25 rokmi badať teraz veľký pokrok v ich tvorbe, lebo majú aj veľa možností výtvarne sa vzdelávať. Sava Mučibabić, tajomník Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny, najprv zagratuloval umelcom ku kvalitnej a masovej výstave, kde konštatoval tendenciu vzrastu, čo sa týka výtvarnej tvorby ochotníkov Sriemu. Povedal, že v predchádzajúcich dvoch dňoch mali prehliadky a selekcie prác v Báčskej Topole a Kule.
Na prehliadke sa zúčastnili výtvarní dejatelia z Ustanovizne pre pestovanie kultúry Srem Sriemska Mitrovica, Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova, Kultúrneho strediska Pećinci, Združenia výtvarných dejateľov Šídu Boja duše, Združenia výtvarných umelcov a dejateľov Obce Šíd a Združenia výtvarných umelcov Inđije.
V mene Obce Stará Pazova sa na tejto prehliadke zúčastnilo 21 umelcov z troch výtvarných združení z Obce Stará Pazova. Do ďalšieho kola súťaže dostúpilo 14 prác autorov zo Staropazovskej obce.