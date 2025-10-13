Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova v sobotu 11. októbra zorganizovalo výtvarný tábor. Ide o 14. ročník tradičného stretnutia výtvarných umelcov v Starej Pazove. Aj tohtoročný tábor sa uskutočnil v tzv. Bielej budove a umelci pracovali nielen v aule budovy, ale aj vonku pred vchodom.
Tohtoročný výtvarný tábor zoskupil 33 umelcov z Pazovy a iných prostredí. Medzi nimi bola aj Staropazovčanka Anna Očovajová, ktorá maľuje slovenské motívy, zvyky a obyčaje.
Výtvarný tábor bol príležitosťou aj na kamarátenie, výmenu skúseností a dohovor o nových stretnutiach. Z výtvarných prác na konci dňa nainštalovali výstavu a obrazy, ktoré vznikli, zostanú v Združení umelcov Starej Pazovy a verejnosti budú pravdepodobne predstavené vo februári 2026. Po tomto tábore ich už v decembri očakáva tradičná výročná výstava, na ktorú sa náležite pripravujú.
Po skončení výtvarného táboru Zorica Opavská, predsedníčka Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy, neskrývala radosť z úspešného ukončenia tábora a výsledkom sú krásne rôznorodé obrazy. Aj tohtoročný výtvarný tábor sa uskutočnil vďaka podpore Obce Stará Pazova.