V Slovenskom vojvodinskom divadle v rámci pokračovania divadelného festivalu 30. PDD v sobotu 11. októbra vynikajúci divadelní umelci predviedli divadelnú hru Zorana Subotického o milostnej dráme Lenky Dunđerskej a Lazu Kostića, ktorá sa skončila úmrtím mladej Lenky, Od raja do beznjenice.
Následne po rokoch Laza dopísal známu báseň venovanú jeho životnej láske Lenke Santa Maria della Salute.
Predstavenie výstižne zahrali traja herci: Jovana Radovanovićová ako Lenka Dunđerská, Ervin Hadžimurtezić ako Laza Kostić a Miodrag Petrović ako Lazar Dunđerski.
Ako bolo povedané pred predstavením, tento súbor drámu Od raja do beznjenice hral už v mnohých mestách doma a v zahraničí. Vystúpenie v Petrovci bolo posledné v rade predvedení v našej krajine.