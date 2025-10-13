Príslušníci Ministerstva obrany a Vojska Srbska včera dosiahli významné výsledky ziskom niekoľkých medailí na 33. Medzinárodnom Novosadskom maratóne.
V behoch na 42,195 km, 10,5 km, 5 km a štafetových behoch na 42,195 km sa zúčastnilo takmer 300 príslušníkov Ministerstva obrany a Vojska Srbska, medzi ktorými boli kadeti Vojenskej akadémie, študenti Vojenského gymnázia a Strednej odbornej vojenskej školy 1 300 kaplara. V hlavných pretekoch na 42 kilometrov a 195 metrov získal titul vicešampióna a titul najlepšieho domáceho pretekára kapitán Marko Božić zo 72. brigády špeciálnych operácií, ktorý trať maratónu zabehol za dve hodiny, 59 minút a 14 sekúnd.
V štafetovom behu na 42,195 kilometra zvíťazil v celkovom poradí tím 72. brigády špeciálnych operácií. Druhé miesto obsadil tím 63. parašutistickej brigády, zatiaľ čo tímy vojska, Veliteľstva výcviku a Vojenského gymnázia obsadili štvrté až šieste miesto.
V behu na 25 kilometrov získali celkové tituly majstrov medzi príslušníkmi Vojska Srbska vojenská úradníčka Tijana Kabićová z Veliteľstva výcviku v ženskej súťaži a vojenský úradník Milivoje Jovović z Technického experimentálneho centra v mužskej súťaži.
V behu na 10,5 kilometra získala druhé miesto v ženskej súťaži kadetka Vojenskej akadémie Jovana Ćirovićová, zatiaľ čo v mužskej súťaži rovnaké miesto dosiahol vodník Ivan Dlačić zo 72. brigády špeciálnych operácií. Obidvaja obsadili prvé miesta vo vojenskej a policajnej súťaži. Tretie miesto v ženskej súťaži získala profesionálna vojačka Jovana Pavlovićová zo 72. brigády špeciálnych operácií.
V behu na 5 kilometrov získala titul vicemajsterky v celkovom poradí vojenská úradníčka Mariana Čegarová-Lukićová z Regionálneho centra Ministerstva obrany v Novom Sade, ktorá zároveň vyhrala aj súťaž medzi vojskom a políciou.
Zdroj: srbija.gov.rs