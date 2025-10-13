Ministerstvo vnútra dnes oznámilo, že dopravná polícia počas akcie zvýšenej kontroly cestnej premávky sankcionovala 3 397 vodičov za neprimerané používanie mobilného telefónu počas jazdy.
V rámci akcie, ktorá sa uskutočnila od 6. do 12. októbra v 34 európskych krajinách členkách organizácie ROADPOL (Európska sieť dopravných polícií), bolo sankcionovaných aj 1 128 chodcov za nesprávne používanie mobilného telefónu alebo slúchadiel pri prechádzaní cez vozovku.
Dopravná kontrola prebiehala na viac ako 7 000 kontrolných bodoch po celej krajine, a okrem uvedených priestupkov bolo odhalených aj takmer 10 000 ďalších porušení predpisov.