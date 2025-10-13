Tohtoročné Máškove divadelné dni sa začali v sobotu 11. októbra, keď na javisku v kovačickom Dome kultúry vystúpili členovia divadelnej pobočky KUS Jána Kollára zo Selenče s predstavením Vitajte na zabíjačke! podľa textu Jaroslava Popovića a v réžii Rastislava Rybárskeho.
V tejto komédii s príbehom z dedinskej mäsiarne hrajú Rastislav Rybársky, Iveta Pecníková, Jaroslav Berédi a Tereza Žiaková.
Máškove dni pokračujú v stredu 15. októbra o 10. hodine, keď si detské obecenstvo bude môcť pozrieť hru Tužno pače v podaní hercov z Dramatického štúdia Teatrić z Belehradu.
V piatok 17. októbra v Kovačici budú hosťovať členovia Divadelného súboru Jána Chalupku z Brezna, zo Slovenska, ktorí zahrajú autorské dielo Bohdana na motívy Troch zhavranených bratov.