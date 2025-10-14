1894 – narodil sa český fotograf, folklorista, kameraman a filmový režisér Karol Plicka.
1806 – francúzske jednotky pod velením Napoleona I. porazili pruskú armádu v bitke pri Jene a dobyli Prusko.
1809 – Schönbrunnskou zmluvou skončila sa vojna piatej koalície (Británie a Rakúska proti Francúzsku). Rakúsko bolo nútené odovzdať Francúzsku Terst, Dalmáciu a časť dnešného Chorvátska, časť bývalého Poľska Varšavskému vojvodstvu a Rusku.
1881 – bola uzavretá obchodná dohoda medzi Srbským kniežatstvom a Spojenými štátmi americkými. Vtedy bol uzavretý aj Dohovor o právach, imunitách a výsadách konzulárnych zástupcov.
1892 – v Belehrade bola otvorená prvá električková linka na trase Kalemegdan – Slavija.
1919 – narodil sa srbský ekonomický expert Dragoslav Avramović. Jeho ekonomický program zastavil hyperinfláciu v JZR v januári 1994, od marca 1994 do mája 1996 bol guvernérom Národnej banky.
1927 – narodil sa britský filmový herec Roger Moore, ktorého preslávilo stvárnenie agenta Jamesa Bonda.
1933 – Nemecko vystúpilo zo Spoločnosti národov.
1947 – kapitán amerického letectva Chuck Jaeger, ktorý lietal na testovanom vojenskom lietadle s prúdovým pohonom, sa stal prvým človekom, ktorý prelomil zvukovú bariéru.
1949 – na Slovensku boli schválené tzv. cirkevné zákony, ktorými boli cirkvi úplne podriadené štátnemu dozoru.
1964 – Nobelovu cenu za mier udelili Martinovi Lutherovi Kingovi, vodcovi a bojovníkovi za ľudské práva Afroameričanov.
1988 – Egypťan Naguib Mahfouz sa stal prvým arabským spisovateľom, ktorý získal Nobelovu cenu za literatúru.
2012 – Rakúšan Felix Baumgartner urobil historický skok „z hranice vesmíru“ z výšky 38,6 kilometra a pristál v púšti v Novom Mexiku. Jeho pád trval celkovo 10 minút.
2018 – zomrela Milena Dravićová, srbská herečka, jedna z najväčších hviezd bývalej Juhoslávie.
2018 – požiar zachvátil špeciálnu prírodnú rezerváciu Carska bara, ktorá sa nachádza dvadsať kilometrov južne od Zreňaninu, v západnej časti stredného Banátu, na sútoku riek Tisa a Begej. Požiar šírený silným vetrom, ktorý zachvátil asi 800 hektárov chráneného prírodného územia, spôsobilo nezodpovedné vypaľovanie strniska.