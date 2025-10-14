V poradí už 15. edícia koncertu pomenovaného Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny a hostí sa uskutočnila v sobotu večer 11. októbra 2025 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.
Organizátorom koncertu i tentoraz, ako to bolo i v predchádzajúcich ročníkoch, bol Komorný zbor Musica viva z Petrovca.
Úvodné slová patrili v mene organizátorov Mariene Stankovićovej-Krivákovej, ktorá privítala zbory a zároveň sa i poďakovala za účasť a ich vytrvalú prácu v nie tak žičlivých časoch pre zborový spev.
Program koncertu okrem vystúpenia hostiteľského zboru Musica viva (vedúca Mariena Stankovićová-Kriváková, klavírny sprievod Vladimír Kováč) obsiahol aj vystúpenia ďalších slovenských speváckych telies, ale i hostí.
So svojím repertoárom sa na koncerte predstavili aj speváčky Komorného zboru Agapé z Nového Sadu s dirigentkou Tatianou Jaškovou, s klavírnym sprievodom Đorđem Petriškom, Spevácky zbor cirkevného zboru Kysáč s dirigentkou Ľudmilou Berediovou-Stupavskou, Komorný zbor Zvony zo Selenče s dirigentom a klavírnym sprievodom Jurajom Súdim, ako aj Vokálne zoskupenie Musica Tisiana zo Senty s vedúcou Kingou Bíróvou-Magyariovou) a hostia zo Slovenska – Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou, ktorému dirigovali Vilma Krauspeová, Radovan Zajíc a Vojtech Filip Kopko.
Každý zbor sa predstavil niekoľkými piesňami z vlastného nacvičeného repertoára, a tak sme si mohli vypočuť rôzne svetské i sakrálne skladby vo viacerých svetových jazykoch.
Moderátorka programu Viera Dorčová-Babiaková vyzdvihla, že podujatie sa koná v predvečer Medzinárodného dňa zborového spevu. Vyhlásený bol Medzinárodnou federáciou pre zborovú hudbu v Helsinkách 1990, s cieľom osláviť a podporiť zborovú hudbu ako prostriedok solidarity, mieru a porozumenia a spájať ľudí prostredníctvom spoločného spevu. Prítomným určite ešte dlho budú znieť tóny krásnych piesní.
Po vystúpeniach jednotlivých zborov vyzvali dirigentov účinkujúcich zborov, aby predstúpili a organizátori sa im zavďačili spomienkovými diplomami a darčekmi.
Treba pripomenúť, že aj tento sobotný koncert bol vydarený a členky a členovia zboru Musica viva pripravili aj „druhý polčas“ v miestnej reštaurácii, kde bola aj večera a nechýbali ani koláče a dobroty, ktoré napiekli a priniesli i všeličo iné z vlastných zásob, aby v čím krajšom svetle reprezentovali petrovské prostredie a zároveň i dôstojne si sprítomnili štvrťstoročie činnosti tohto zboru, hoci dodnes sa im prostredie neodvďačilo ani vlastnými spolkovými miestnosťami.