Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 prinesú so sebou početné zmeny. Medzi inými, na rozdiel od podujatia v Katare, najpravdepodobnejšie na záverečnom turnaji bude chýbať Srbsko.
Znie to paradoxne – v situácii, keď je turnaj rozšírený a keby malo byť ľahšie sa naň kvalifikovať, Srbsko šancu premrhá. Podrobnejšie sa zmieňovať o našej reprezentácii netreba, všetko povedali samotní hráči, tréner Stojković, vedenie Futbalového zväzu Srbska, dokonca aj sám štát. A ako sa hovorí, situácia v športe v jednej krajine najlepšie odzrkadľuje stav spoločnosti v nej.
Dojem z posledných duelov v kvalifikácii na Mundial dlho bude trpký, neopravia ho žiadne pozitívne výsledky v nadchádzajúcom období, lebo je zapríčinená ohromná škoda. Reprezentácia, ktorá by mala byť hrdosťou všetkých občanov tejto krajiny, sa stala terčom posmechov. Zaslúžene. Nie však sama po sebe, ale konaním ľudí, ktorí sú za to zodpovední. Preto najpravdepodobnejšie záverečný turnaj Majstrovstiev sveta 2026 budeme sledovať v pohodlí neutrálnych fanúšikov a nech priaznivci iných národných tímov prežívajú stresové chvíle… Preto, keď nazrieme na ostatné kvalifikačné zóny, tiež na európsku, známa je už takmer polovica účastníkov. S ohľadom na to, že jednotlivé kolá budú dohrané práve v týchto dňoch, zoznam bude ešte kompletnejší.
Pre už spomenuté rozšírenie turnaja budeme mať početných debutantov. Z toho najväčší osoh budú mať Afrika, Ázia a zóna CONCACAF (Severná a Stredná Amerika a Karibik).
UEFA nezískala toľko nových miest v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami, takže, ruku na srdce, z Európy je možno aj najťažšie dostať sa na turnaj, ale to v žiadnom prípade nemení dojem o našej reprezentácii.
Už sú známi šiesti účastníci z Ázie. Debutovať budú Jordánsko a Uzbekistan, ostatní štyria účastníci sú „tradiční“ – Japonsko, Južná Kórea, Irán a Austrália. Ázia ponúkne ešte najmenej dve reprezentácie, resp. tri (pre interkontinentálnu play-off). V poslednej fáze o dve miesta bojuje niekoľko selekcií, jedna poputuje do spomenutej play-off, a tá sa hrať bude v marci.
V Afrike kvalifikácia vrcholí. Kapverdy budú debutovať – v poslednom kole potrebovali triumf na reprezentáciou Eswatini, aby boli prví v skupine, bez ohľadu na to, ako Kamerun pochodí vo svojom zápase. Nakoniec triumfovali, takže táto malá ostrovská krajina na Mundiale vystúpi prvýkrát v dejinách, kým Kamerun bude hrať play-off. To by nás nemalo pomýliť, lebo Kapverdy v posledných rokoch majú veľmi dobrý tím, hrali vo štvrťfinále Majstrovstiev Afriky a teraz si vybojovali aj historicky prvú účasť na najväčšom svetovom futbalovom podujatí.
Zápasy posledného kola sú na programe dnes aj v ďalších afrických skupinách a v mnohých je stále všetko neriešené. Veľkú šancu má Benin, ktorý je prvý vo svojej skupine a ak porazí Nigériu, tiež bude na Mundiale. Na ich chybu čaká Južná Afrika, ktorá v prípade triumfu nad Rwandou a neúspechu Beninu s Nigériou, obsadí prvé miesto.
Podobná je situácia aj v skupinách, v ktorých Pobrežie Slonoviny a Gabon bojujú o postup, tiež Senegal a Demokratická republika Kongo.
Zaujímavo bude aj v zóne CONCACAF. Preto, že turnaj organizujú USA, Mexiko a Kanada, v podstate tri najlepšie selekcie z tejto zóny, veľmi dobrú šancu na postup dostali reprezentácie, ktoré sú v tieni týchto tímov. Po spomenutej trojici nejako nasledujú Kostarika, Honduras a Jamajka, ale v polovici záverečnej fázy kvalifikácie zatiaľ roly favoritov neospravedlnili a v čele ich kvalifikačných skupín sú selekcie ako Surinam a Curacao.
V Európe je tiež mnoho selekcií, ktoré sú už blízko k cieľu a na postup potrebujú bod či triumf na to. Hitom kvalifikácie sú Faerské ostrovy, ktoré stále majú šancu získať druhé miesto a zahrať si v play-off. Pravda, šanca je len minimálna a aby sa realizovala táto selekcia v poslednom kole musí za chotárom poraziť Chorvátsko a čakať na to, aby Česko neuspelo proti Gibraltáru. Faerské ostrovy si zaslúžili sympatie, lebo na posledných troch zápasoch dosiahli tri triumfy, a prečo potom kaziť sen o tom, že sa prípadne na Mundial dostanú.
Ich príbeh je opakom toho nášho – dokazujú, že reprezentácia ani nie nezávislej krajiny, ktorá má okolo 50-tisíc obyvateľov (teda približne ako Pirot) v severnom Atlantickom oceáne a s veľmi skromnými infraštruktúrnymi možnosťami, ale odhodlane a systematicky, s myšlienkou a víziou a nie súkromnými záujmami ako si naplniť vlastné vrecká a peňaženky, môže byť konkurenčná a vie si žiť svoj vlastný sen.