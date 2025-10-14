Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes večer pricestuje do Srbska.
Zajtra sa stretne s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom, pričom hlavnou témou rokovania bude Plán rastu pre západný Balkán. Podľa tohto plánu má Srbsko získať finančnú podporu vo výške1,58 miliardy eur na podporu hospodárskeho rozvoja, investícií a reforiem potrebných pre integráciu do EÚ.
Slávnostné privítanie pred Palácom Srbska je naplánované na 8.45, po ktorom bude nasledovať stretnutie prezidenta Vučića a predsedníčky von der Leyenovej, ako aj spoločné vyhlásenia pre médiá.