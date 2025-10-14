Kongresové centrum Master Novosadského veľtrhu bude 15. a 16. októbra hostiť vystavovateľov, panelistov, odbornú i širokú verejnosť na 14. medzinárodných dňoch energetiky a investícií – najväčšom fóre pre zahraničné a domáce projekty, v rámci ktorého sa riešia najaktuálnejšie témy z týchto oblastí.
Ako uvádzajú organizátori, cieľom fóra je, okrem predstavenia existujúcich programov a iniciatív, zvýšiť povedomie občanov o energetickej efektívnosti a udržateľnej energii, o spôsoboch racionálnejšieho využívania energie v domácnostiach, o energeticky efektívnych technológiách, ako aj o postupoch prípravy a realizácie projektov a dostupných mechanizmoch financovania.