Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász dnes navštívil Regionálne zastúpenie AP Vojvodiny v Bruseli a zúčastnil sa na panelovej diskusii s názvom Investovanie do budúcnosti: Inteligentná, zelená a udržateľná mestská transformácia, ktorá sa konala v Misii Srbska pri Európskej únii v rámci podujatia Európsky týždeň regiónov a miest.
Vo svojom príhovore predseda Juhász predstavil AP Vojvodinu ako región, ktorý úspešne spája tradíciu a inovácie, pričom zdôraznil jej rozvojový potenciál.
„Jedným z kľúčových motorov rozvoja Vojvodiny je rýchlo rastúci IT sektor, ktorý sa opiera o silnú spoluprácu s Univerzitou v Novom Sade. Toto prepojenie poznatkov, inovácií a podnikateľského ducha umožnilo vznik dynamickej technologickej spoločnosti, ktorá poháňa inteligentnú a udržateľnú transformáciu celého regiónu,“ zdôraznil.