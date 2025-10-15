Počas Detského týždňa sa aj v Červenom kríži Stará Pazova realizovali viaceré aktivity. Žiakom a deťom, ktorí sú užívateľmi Národnej kuchyne, rozdelili školské pomôcky, tašky a hračky a určité množstvo odniesli aj do Školy pre základné a stredné vzdelávanie Antona Skalu.
V rámci tejto akcie úhrnne rozdelili 80 školských tašiek, 240 zošitov a perečníkov, ako aj 50 kompletov hračiek. Nechýbalo ani rozdávanie odevu a všetok tovar zozbierali na humanitárne účely počas trvania akcie Týždňa solidarity, ktorý prebiehal v septembri.