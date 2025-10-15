V sobotu 11. októbra sa v Kultúrnom centre Aradáč uskutočnil jubilejný 10. ročník detského festivalu Tvorí celá rodina. Toto podujatie je výnimočné najmä tým, že sa ho zúčastňujú celé rodiny, nie iba jednotlivci. Malí aj veľkí účastníci vyskúšali hudobné vystúpenia, mohli sa zapojiť do tvorivých dielní, zahrať sa a zabaviť pri rôznych aktivitách.
Festival tento rok usporiadalo Združenie vychovávateliek osvetových pracovníčok Sloveniek Vojvodiny z Báčskeho Petrovca v spolupráci s Kultúrnym centrom Aradáč, Spolkom žien Ruža a Základnou školou Bratstvo z Aradáča a Združením pre ochranu kultúrneho dedičstva Torina z Báčskeho Petrovca.
Účastníci spievali po dve piesne podľa vlastného výberu. Z Aradáča účinkovali 4 rodiny: stará mama Anna Hučoková a vnučka Petra Zvarová / otec Juraj a synovia Martin a Kristián Jánošíkovci / starého otcov brat Ondrej a bratov vnuk Andrej Godovci / súrodenci Labátovci – Ivan a Jana. Z Kysáča pricestovali Daniela a Timea Megové, 2 rodiny z Báčskeho Petrovca: otec Igor a dcéra Elenka Širkovci / stará mama Zuzana Fabianová a vnučka Agnes Potfajová, z Jánošíka účinkovali teta Saňa a bratrancova dcéra Sára Žiakové, tiež 2 rodiny z Erdevíka: stará mama Vierka a vnučka Anna Tordajové / mama Lyduška a synovia Martin a Marek Kolárovci. Ďalší účinkujúci boli z Kovačice: súrodenci Luka a Bianka Stojkovićovci, z Bieleho Blata: mama Saňa a dcéra Naďa Tótové, z Padiny a Kovačice: starý otec Pavel Karas s dcéru Zlatou Hrnčárovou a vnukom Dominikom a z Lalite: rodičia Saňa a Ivan so synmi Róbertom a Dávidom Smišekovci. Hudobný sprievod na harmonikách mali na starosti Aradáčania Jano Benčík-Beno a Ivan Labát. Moderátor podujatia bol Ivica Grujić-Litavský.
„Pozvali sme rodiny, aby aj tento ročník podporili svojou účasťou buď v hudobnej časti, alebo v tvorivých dielničkách. Vyzvali sme ich, aby sa prišli hrať, spievať, zabávať a kamarátiť. Tohto roku sme tvorili aj trochu inak, spoločne sme skúsili tzv. participatívne umenie. Táto forma umenia priamo zapája všetkých účastníkov do kreatívneho procesu a všetci sme v tomto ohľade spolu – tvorcovia diela. Preto pred príchodom do Aradáča bolo potrebné, aby si záujemcovia nacvičili spev, ale si vedľa dobrej nálady nazbierali a priniesli i rôzne plody, časti rastlín, semiačka, ktorých je v jeseň v našej Vojvodine neúrekom a po príchode na nádvorie KC v Aradáči priložili, vyskladali, vysypali to, čo priniesli, do spoločného umeleckého diela,“ hovorí Božena Levárska v mene organizačného výboru festivalu.
Témou 10. ročníka bola jesenná úroda s dôrazom na zrnká. V rámci neho aj metlárske remeslo, ktoré priblížili dvaja metlári – Pavel Mäsiar a Pavel Široký. Prítomní si vyskúšali aj starodávny metlový tanec.
Podujatie sa tešilo hojnej prítomnosti tak publika, ako aj detí – žiakov nižších ročníkov aradáčskej školy. V dielňach participovali učiteľky nižších ročníkov tamojšej základnej školy a účastníci sa mohli tešiť z bohatého stolovania, na ktorom dominovali tradičné pochúťky. Pripravili ich členky Spolku žien Ruža, ale aj ochotné mamy, staré mamy, tety…
Pripravil: Jaroslav Čiep