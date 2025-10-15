Z Červeného kríža Báčsky Petrovec pozývajú spoluobčanov, zvlášť staršiu populáciu, na tradičný kultúrno-umelecký program pomenovaný Slnečná jeseň života, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 16. októbra o 18.00 hodine v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci.
Zároveň milovníkov umenia pozývajú aj na výstavu, ktorá bude v ten istý deň vo foyeri divadla o 17.00 hodine. Na kolektívnej výstave umeleckých prác Maľujeme svoj život sa predstavia frekventanti výtvarníckej školy maľovania pre dospelých, ktorých počas tohto leta zaúčala kresliarskym tajom Tatiana Milina Turanová.