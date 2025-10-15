Včera sa na prízemí PU Kolibrík v Kovačici uskutočnila tvorivá dielňa s názvom Jeseň v mojej škôlke. Vychovávateľky, deti a ich rodičia spoločne maľovali po oknách na chodbe, vyrábali a farbili jesenné palety, ale venovali sa aj výrobe dáždnikov, papierových tekvíc a húb, ktorými následne vyzdobili priestory škôlky.
Deti si mohli vybrať jednu z dielní alebo sa zúčastniť všetkých, keďže im boli všetky k dispozícii. Cieľom akcie bolo spoločné stretnutie a spolupráca, ktorá je pre škôlkarov veľmi dôležitá.
Dnes si kovačickí škôlkari pozreli aj divadelné predstavenie Tužno pače v podaní DS Teatrić z Belehradu. Predstavenie sa konalo v DK 3. októbra a bolo zaradené do Máškových divadelných dní.
Uplynulý týždeň si aj kovačickí škôlkari pripomenuli Detský týždeň, v rámci ktorého kreslili kriedami po betóne, upratovali park, čiže okolie škôlky, pozreli si divadelné predstavenie, usporiadali módnu prehliadku jesenných klobúkov a športový deň. Navštívili aj policajnú stanicu v Kovačici, kde im zamestnanci priblížili svoju prácu.