Dnes predpoludním na Námestí slobody v Báčskom Petrovci predstavitelia Obce Báčsky Petrovec položili vence k pamätníku padlých bojovníkov v druhej svetovej vojne pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec.
Vence položili predsedníčka obce Viera Krstovská spolu s predsedom Zhromaždenia obce Michalom Hataľom, ako aj predstavitelia Matice slovenskej v Srbsku a predstavitelia mesta Martin zo Slovenska.
Nasledovalo slávnostné zasadnutie Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré otvoril a vzácnych hostí privítal predseda Michal Hataľa. Prihovorila sa aj Viera Krstovská, predsedníčka obce, a vyzdvihla všetky úspešné projekty, ktoré sa v obci realizovali, ako aj tie, ktoré sa ešte majú realizovať.
Nasledovalo udelenie cien Obce Báčsky Petrovec. Cenu Obce Báčsky Petrovec udelili Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2025 Velimirovi Šešumovi a športové uznanie Obce Báčsky Petrovec za rok 2024 Jánovi Pavčokovi.
Slávnostné zasadnutie spríjemnili spevom Marian Šimo a Lenka Hodoličová za sprievodu Ondreja Maglovského, ako aj Andrea Lačoková a Boris Gabríni.
Na záver zasadnutia si pripomenuli 10. výročie podpísania dohody o partnerstve medzi Obcou Báčsky Petrovec a mestom Martin na Slovensku. Pri tejto príležitosti predsedníčka Krstovská odovzdala ďakovné listy primátorovi mesta Martin Jánovi Dankovi, bývalému zástupcovi primátora Alexandrovi Lilgovi a referentke pre medzinárodné vzťahy a protokol v mestskej správe Andrei Jančuškovej.