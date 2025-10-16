Rada pre bezpečnosť v premávke Obce Stará Pazova vypísala ďalší verejný súbeh na podávanie žiadostí na udelenie bezplatných ausedačiek pre deti narodené v období od 1. júla do 31. augusta tohto roku.
Kritérium na udelenie je, aby bydlisko jedného rodiča alebo opatrovníka bolo na území Obce Stará Pazova. Tlačivo na podávanie žiadostí sa preberá osobne v miestnostiach budovy ZO Stará Pazova, alebo sa môže stiahnuť aj z oficiálnej webovej stránky obce.
Vyplnené tlačivo so sprievodnou dokumentáciou je potrebné podať na podateľni Obecnej správy s naznačením pre Radu pre bezpečnosť v premávke alebo zaslať na adresu uvedenej Obecnej správy: Ulica svätosávska 11, Stará Pazova. Lehota na podávanie žiadostí je 20. október.