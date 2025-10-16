Dni českého a slovenského filmu sa budú konať v Juhoslovanskom filmovom archíve v Belehrade od 16. do 19. októbra 2025.
Festival premieta výber najzaujímavejších diel súčasnej českej a slovenskej kinematografie. Vstupenky stoja 250 dinárov a je možné si ich zakúpiť v pokladni Kinoarchívu pred premietaním.
Slávnostné otvorenie Dní českého a slovenského filmu sa uskutoční dnes o 19.00 h v Juhoslovanskom filmovom archíve (Uzun Mirkova 1).
Festival organizuje Veľvyslanectvo Českej republiky v Belehrade a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku.
Podujatie sa realizuje v spolupráci s Juhoslovanským filmovým archívom s podporou Českého centra v Belehrade.