Na 10. zasadnutí aktuálneho zloženia Zhromaždenia obce Kovačica v stredu 15. októbra pred výborníkmi bolo 16 rokovacích bodov. Zasadnutie viedol predseda ZO Kovačica Jaroslav Hrubík.
Prvý bod sa týkal zmien a doplnení rozhodnutia o obecnom rozpočte na rok 2025. Návrh tretieho opravného rozpočtu odôvodnil predseda Obce Kovačica Petar Višnjički a nasledovala diskusia, v ktorej sa zúčastnili niektorí výborníci z radov opozície a výborníci z radov vládnucej koalície.
Ďalšie rokovacie body sa týkali plánu a programu energetickej účinnosti Obce Kovačica, správy o práci Obecnej správy, zmien a doplnení štatútu Predškolskej ustanovizne Kolibri a plánov práce niektorých verejných komunálnych podnikov z územia Obce Kovačica.
Všetky návrhy rozhodnutí boli schválené väčšinou hlasov výborníkov.