Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien na dedine, ktorý sa oslavoval včera, ministerka bez kresla zodpovedná za koordináciu aktivít v oblasti rodovej rovnosti Tatjana Macurová, zdôraznila, že štát investuje viac ako kedykoľvek predtým na podporu ekonomického posilnenia postavenia žien žijúcich a pracujúcich v dedinských oblastiach a dodala, že je to jedna z priorít vlády.
Pri tej príležitosti Macurová uviedla, že dnes máme výrazne vyšší počet žien, ktoré prevádzkujú registrované poľnohospodárske gazdovstvá, a že finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, pochádzajú nielen z Ministerstva poľnohospodárstva, ale aj z Ministerstva pre starostlivosť o dedinu, Ministerstva pre rodinné záležitosti a demografiu a Ministerstva hospodárstva.
Podľa nej je teraz viacero zdrojov podpory zameraných na to, aby ženy na dedine mali okrem domácich prác možnosť založiť si vlastný podnik a posilniť si ekonomické postavenie.
Ekonomické posilnenie postavenia je len jedným segmentom komplexného procesu zlepšovania postavenia žien na dedine. Podpora musí zahŕňať aj poskytovanie služieb, ktoré sú často nedostupné, ale aj zmenu zaužívaných vzorcov myslenia, poukázala ministerka.
Zdroj: srbija.gov.rs