Slávnostná akadémia z príležitosti 850 rokov narodenia svätého Sávu bude v nedeľu 19. októbra v staropazovskej divadelnej sále o 20. hodine. V programe sa zúčastnia herci Aleksandar Dunjić a Marko Nedeljković, speváci Dušan Svilar a Milica Doskovićová, skupina Rasija a guslar Saša Laketić.
Akadémiu usporiadajú Pravoslávne fondácie a Zväz Srbov z Čiernej Hory – Belehrad a v spolupráci s Obcou Stará Pazova a za podpory Pokrajinského sekretariátu pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu.