Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že tunel Iriški venac, ktorý je súčasťou projektu rýchlostnej cesty Novi Sad – Ruma, bude najdlhším tunelom v Srbsku a že celý Fruškohorský koridor bude dokončený v roku 2027.
Podľa slov riaditeľa spoločnosti Koridory Srbska Aleksandra Antića ľavá tunelová rúra bude prerazená medzi 10. a 15. novembrom.
Prezident počas návštevy stavebných prác okrem iného zdôraznil, že Fruškohorský koridor dopravne prepojí Vojvodinu so západným Srbskom, čo bude mať veľký význam pre obyvateľov.