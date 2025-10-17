Tohtoročný 22. ročník festivalu ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti prebieha v dňoch 16. – 19. októbra vo veľkej sále KC Kysáč. Tentoraz milovníkom divadla na rozptýlenie ponúkne 4 divadelné predstavenia.
V prvý večer festivalu na začiatku programu prítomných privítali moderátorka Anna Asodiová a riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový, ktorý festival aj otvoril. Organizátorom festivalu je Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, vyfinancovala ho Správa pre kultúru Mesta Nový Sad a finančne ho podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nezištne pomáhajú aj ochotníci KC Kysáč a Dobrovoľný hasičský spolok v Kysáči. Tohto roku si tiež pripomíname i 120. výročie divadelnej činnosti v Kysáči. Z tej príležitosti dnes usporiadajú okrúhly stôl.
Včera večer vystúpilo Divadlo VHV scéna pri Dome kultúry 3. októbra Kovačica s divadelnou hrou Nepobehuj tu nahá! autora Georgesa Feydeau, v preklade Lýdie Mgerčiakovej a v réžii Alexandra Baka. Toto predstavenie bolo zaradené do repertoára vlaňajšieho ročníka festivalu, avšak z objektívnych dôvodov sa na ňom nezúčastnilo. Porota, ktorá hodnotí súťažiace predstavenia, pracuje v zložení: predsedníčka Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka, a členovia Jasmina Pavlovová, herečka, a Ján Privizer, herec a režisér .
Dnes si najprv o 12.00 h na kysáčskom cintoríne pri hrobke pietnou spomienkou uctili pamiatku Z. Kardelisovej, o 18.00 v Knižnici Michala Babinku usporiadajú okrúhly stôl na tému 120 rokov divadelníctva v Kysáči a o 20.00 h divadelné dosky budú patriť hercom Slovenského divadla VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktorí predvedú inscenáciu Vladimíra Hurbana Vladimírova Zem. Pod réžiu a úpravu textu sa podpisuje Alexander Bako.