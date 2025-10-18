1667 – v Prešove otvorili evanjelické kolégium, na ktorom sa vyučovala teológia, filozofia a orientálne jazyky.
1692 – položil emisár cisára Leopolda I. Habsburského, vojvoda Kroy, základný kameň súčasnej Petrovaradínskej pevnosti na ruinách stredovekého opevnenia na vyvýšenine 40 metrov nad Dunajom. Nová pevnosť pozostávala z Horného a Dolného mesta, mala vysoké hradby a bola obklopená vodnými priekopami. Z osady Petrovaradínsky Šanac na opačnej strane Dunaja časom vznikol Nový Sad.
1748 – v nemeckom Aachene bola podpísaná mierová zmluva, ktorá ukončila vojnu o tzv. habsburské dedičstvo.
1806 – narodil sa v Krupine básnik a cirkevný hodnostár Karol Braxatoris, brat Andreja Sládkoviča a zástanca štúrovskej slovenčiny.
1856 – narodil sa srbský geológ a politik Jovan Žujović, svetovo uznávaný geológ, zakladateľ geologických vied v Srbsku, predseda Srbskej kráľovskej akadémie, profesor Belehradskej univerzity, člen viacerých vedeckých spoločností.
1859 – narodil sa francúzsky filozof Henri Bergson, laureát Nobelovej ceny (1927), jeden z najvýznamnejších filozofov prelomu 19. a 20. storočia.
1874 – narodil sa v Tajove prozaik a dramatik, predstaviteľ realizmu v slovenskej literatúre Jozef Gregor Tajovský.
1888 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši evanjelický kňaz, básnik, dramatik, publicista a politik Martin Rázus.
1922 – založili Vo Veľkej Británii v Londýne Britskú rozhlasovú spoločnosť – dnešný BBC.
1931 – zomrel americký vynálezca Thomas Alva Edison.
1991 – Televízia Belehrad začala vysielať program cez satelit.
2019 – uskutočnil sa najdlhší komerčný let bez medzipristátia v histórii letectva. Let lietadla Boeing 787-9 na trase New York – Sydney trval 19 hodín a celková dĺžka letu bola 16 000 kilometrov.