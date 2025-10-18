Program Slnečná jeseň života tradične organizuje Červený kríž Báčsky Petrovec už dlhé roky, a nechýbal ani tejto jesene. Uskutočnil sa vo štvrtok 16. októbra vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla. Pri tejto príležitosti sa ani tentoraz obecenstvo nevyhlo tlačenici, lebo si program prišlo pozrieť aspoň o tretinu viac záujemcov, než je kapacita siene.
Program Slnečná jeseň života 2025,venovaný seniorom obce Báčsky Petrovec, moderovali Tatiana Filipovićová a Miroslava Ušiaková, ktoré odovzdali posolstvo vďaky staršej generácii za všetko, čo venúvajú svojim deťom, a predovšetkým vnúčatám.
Program pozostával z piesní, tradičných a moderných tancov, recitácií a hudobných čísel, v ktorých účinkovali najmladší predškoláci i dospelá mládež.
Na javisku sa s nacvičenými bodmi sa predstavili deti z predškolskej ustanovizne Včielka so zmesou básní, piesní a tancov pod vedením vychovávateliek Anny Stracinskej, Andrey Stanivukovej, Alenky Pavelovej, Danuše Nímetovej, Maje Uramovej a Aleksandry Sokolović. Vystúpila aj folklórna skupina Nezábudky zo Základnej školy Jána Čajaka s tanečným pásmom detských ľudových tancov pod vedením Zuzany Fabianovej, recitátori Hana Víziová, Srđan Ján Zbućnović a Jovana Milanovićová. Predstavil sa aj školský chór petrovských žiakov pod vedením Niny Lečićovej-Mostarskej, sólistka štvrtáčka Michaela Orosová, ktorú nacvičila učiteľka Jana Kopčoková-Gániová. V programe účinkovali aj gymnastky Klubu rytmickej gymnastiky Estrela a Baletné štúdio Diny Miklićovej s choreografiou Milice Popjovanovovej, flautista Martin Pintír z Hudobnej školy Josipa Slavenského, s klavírnym sprievodom Sary Vugdelijovej a s pedagogičkou Lunou Ivetićovou-Đajićovou, detská spevácka skupina Perličky s vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a na záver aj Orchester YMCA Musica, pod vedením Michala Struhára.
Námet a scenár tohtoročného programu pripravili Jarmila Pantelićová, Mariana Valtnerová a Annamária Boldocká-Grbićová.