745 – zomrel írsky spisovateľ, satirik Jonathan Swift, okrem iného autor známeho diela Gulliverove cesty.
1812 – francúzsky cisár Napoleon I. musel nariadiť opustenie Moskvy a začať ústup z Ruska. Bol to začiatok konca Napoleonovej ríše.
1813 – skončila sa (začala sa 16. 10.) tzv. bitka národov pri Lipsku, dovtedy najväčšia bitka v histórii sveta.
1862 – narodil sa francúzsky vynálezca, kameraman a producent Auguste Lumiére.
1901 – narodil sa v Slanjom (Chorvátsko) spisovateľ Ľudo Ondrejov (vlastným menom Ľudovít Mistrík), predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy, autor známeho románu Zbojnícka mladosť.
1915 – v prvej svetovej vojne Rusko a Taliansko vyhlásili vojnu Bulharsku, ktoré sa 6. októbra 1915 brutálnym útokom na Srbsko pripojilo k Ústredným mocnostiam.
1918 – Ferdinand Juriga ako jediný slovenský poslanec v uhorskom sneme predniesol prejav, v ktorom deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie ako slobodného a rovnoprávneho národa.
1918 – v Záhrebe počas prvej svetovej vojny Národná rada Srbov, Chorvátov a Slovincov prijala Deklaráciu o zjednotení všetkých južných Slovanov.
1932 – v Belehrade bola otvorená Kolarcova národná univerzita, dotácia Iliju Milosavljevića Kolarca, ktorý na tento účel vo svojom testamente odkázal obrovskú sumu okolo 50 000 dukátov.
1936 – narodil sa v Dubovej spisovateľ, básnik, scenárista, autor kníh pre deti Vincent Šikula.
1944 – v Báčskom Petrovci vyšlo prvé číslo týždenníka Hlas ľudu.
1960 – USA uvalili exportné embargo na Kubu.
1991 – pri Zaječare objavili hrobky rímskeho cisára Gaia Galeria Valeria Maximiliána a jeho matky Romuly.
2003 – pápež Ján Pavol II. vyhlásil Matku Terezu za blahoslavenú.