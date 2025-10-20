1632 – narodil sa anglický staviteľ, astronóm a matematik Christopher Wren, ktorý v Londýne vyprojektoval a postavil vyše 50 kostolov vrátane Katedrály sv. Pavla.
1719 – narodil sa nemecký zakladateľ štatistiky ako vedeckej disciplíny Gottfried Achenwall.
1734 – panovník Karol III. povolil uhorským evanjelikom a kalvínom vytvorenie štyroch superintendencií.
1740 – na Rakúsko-Uhorský trón nastúpila po svojom otcovi Karolovi III. Mária Terézia.
1757 – Srbsko získalo prvého doktora lekárskych vied – Jovana Apostolovića.
1843 – v Novom Sade sa narodil Kosta Trifković, právnik a spisovateľ, jeden z najlepších komikov svojej doby.
1864 – narodil sa Branislav Nušić, spisovateľ a diplomat, akademik. Nušić vyštudoval právo v Grazi a Belehrade a ako diplomat pôsobil na srbských konzulátoch v Solúne, Bitole, Skopje a Prištine. Bol dramatikom a správcom divadiel v Belehrade, Novom Sade, Skopje a Sarajeve.
1891 – narodil sa britský jadrový fyzik, ktorý objavil neutróny, účastník projektu prvej americkej atómovej bomby James Chadwick.
1944 – juhoslovanské a sovietske jednotky oslobodili Belehrad.
1954 – otvorili Pamätný cintorín osloboditeľov Belehradu.
1955 – v Belehrade bolo otvorené Múzeum Nikolu Teslu.
1993 – v Sombore zomrel maliar a akademik Milan Konjović. Gymnázium ukončil v Sombore. Po prvej svetovej vojne študoval maľbu v Prahe v triede Vlaha Bukovca a potom na súkromnej škole vo Viedni. Do Paríža prišiel v roku 1924. Do Somboru sa vrátil v roku 1932 a venoval sa maľbe rodného kraja.
2011 – v meste Syrta bol zabitý bývalý líbyjský vodca Muammar Kaddáfí.
2013 – zomrela Jovanka Budisavljevićová Brozová, vdova po niekdajšom prezidentovi bývalej Juhoslávie Josipovi Brozovi Titovi.
2018 – volejbalistky Srbska vyhrali svetový šampionát v japonskej Jokohame, keď vo finále zdolali Taliansko 3 : 2.