Tradične si kulpínski veriaci v októbri pripomínajú pamiatku posviacky svojho evanjelického kostola. Aj tohto roku v nedeľu 19. októbra oslávili 146. výročie tohto činu.
Slávnostné služby Božie viedol domáci farár a biskup SEAVC Jaroslav Javorník. Zároveň si členovia kulpínskeho cirkevného zboru uctili aj pamiatku 150. výročia úmrtia bývalého kulpínskeho kňaza a národovca Daniela Koléniho, a to obchôdzkou jeho hrobky na slovenskom cintoríne v Kulpíne.
Sprievodným podujatím týchto osláv je každoročne dedinský kirvaj, ktorý bol aj tohto roku bohatý na ponuku predajcov a zábavu pre deti. Boli to nielen kolotoče pre najmladších, ale aj nafukovacie zámky umiestnené na dvoch lokalitách: na priestore pred kulpínskym kaštieľom a v parku neďaleko detského zábavného parku v centre dediny.