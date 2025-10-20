Pri príležitosti Medzinárodného dňa nehmotného kultúrneho dedičstva sa v piatok 17. októbra v Múzeu Vojvodiny konalo odborné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo s podporou Ministerstva kultúry Srbska.
Zúčastnila sa ho aj riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci Anna Séčová-Pintírová, ktorá pri tejto príležitosti predstavila kolegom aktivity tohto múzea v príspevku Výskum a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva v Múzeu vojvodinských Slovákov.
Ako uvádzajú z petrovského múzea, Medzinárodný deň nehmotného kultúrneho dedičstva bol ustanovený s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť zachovania živého dedičstva, dedičstva, ktoré sa odovzdáva z generácie na generáciu a zachovalo sa dodnes a predstavuje jeden z hlavných činiteľov kultúrnej rozmanitosti.
Pritom múzeá prevzali dôležitú úlohu pri realizácii koncepcie ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Na národnej úrovni sa ich činnosť vykonáva predovšetkým prostredníctvom prác na evidencii a ochrane registrovaného nehmotného kultúrneho dedičstva.
Ako uvádzajú, „ochrana“ znamená opatrenia zamerané na zabezpečenie použiteľnosti nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane identifikácie, dokumentácie, výskumu, konzervácie, ochrany, propagácie, zhodnocovania, prenosu, najmä prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj revitalizácie rôznych aspektov takéhoto dedičstva.