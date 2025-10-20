Minister bez kresla Nenad Popović, poverený medzinárodnou ekonomickou spoluprácou, v programe RTS povedal, že v nadchádzajúcich dňoch by Ministerstvo zdravotníctva Ruska mohlo schváliť používanie vakcíny proti onkologickým ochoreniam.
Táto vakcína sa roky vyvíjala v Rusku a prešla všetkými fázami testovania na zvieratách, kde, ako zdôraznil Popović, dosiahla stopercentný úspech. Povedal, že vakcína je zatiaľ určená na liečbu melanómu a niektorých typov rakoviny pľúc, no vyvíja sa viacero jej variantov pre iné formy rakoviny.
Ako ďalej vysvetlil, podľa dohody prezidentov Vladimira Putina a Aleksandra Vučića bude Srbsko medzi prvými krajinami, ktoré sa zapoja do používania tejto terapie.
„Plánuje sa, že naši pacienti budú môcť túto vakcínu dostávať už budúci rok, hneď po ruských pacientoch,“ povedal Popović.