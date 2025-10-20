V sobotu 18. októbra v miestnostiach Miestneho spoločenstva v Kovačici usporiadaná bola Medzinárodná konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia Zuzany Chalupovej.
Úvodom odzneli pozdravné príhovory organizátorov a hostí. Prihovorili sa predseda Rady Miestneho spoločenstva v Kovačici Adam Jonáš, zástupca predsedu Obce Kovačica Miroslav Tomáš, predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a predsedníčka MSS pre Banát Olinka Glóziková-Jonášová.
Konferenciu, na ktorej odznelo osemnásť príspevkov, moderovali Anna Andrea Holíková a Anička Chalupová. V sieni bola nainštalovaná aj výstava žiackych prác Gymnázia Mihajla Pupina, ako aj dve originálne olejomaľby Zuzany Chalupovej.
Po konferencii nasledovala krátka diskusia, po čom si účastníci a hostia pozreli jej obrazy v Galérii insitného umenia za sprievodu riaditeľky Anny Žolnajovej-Barcovej.