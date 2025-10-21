Prezident Srbska Aleksandar Vučić absolvoval včera pracovnú návštevu v Budapešti, kde sa stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Hovorili o strategickom postavení obidvoch krajín, ako aj o zabezpečovaní dlhoročnej stability v oblasti energetiky a ekonomiky.
Po stretnutí prezident Vučić vyhlásil, že energetická bezpečnosť Srbska zostáva jednou z hlavných priorít.
„Mali sme rozsiahle, vážne a dôležité rozhovory s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Situácia sa v každom zmysle slova komplikuje – pokiaľ ide o naše ekonomiky, teda o vonkajšie vplyvy na ne, o politickú situáciu. Hovorili sme o kľúčových energetických otázkach, o budúcom zásobovaní plynom, o pôsobení spoločnosti MOL, ako aj o tom, ako zabezpečiť jednoduchší prístup k prístavom pre lode pod inými vlajkami a o technických detailoch, aby sme našim občanom v budúcnosti zabezpečili dostatočný prístup ku všetkým ropným derivátom,“ vyhlásil prezident Vučić.