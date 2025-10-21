V sobotu večer 18. októbra v odvysielanej epizóde kvízu Superpotera na prvom programe RTS opäť predviedol svoje znalecké schopnosti známy účastník kvízov Vladimír Krnáč z Báčskeho Petrovca.
Na záver tejto relácie legenda kvízov Vladimír Krnáč, ktorý v Superpotere účinkoval po prvýkrát, zažil standing ovation publika v štúdiu, poklonu súperov a domov si odniesol sumu 1 500 000 dinárov
Publikum v Srbsku už dlhé roky sleduje tohto skromného človeka s mimoriadnymi vedomosťami a s pôžitkom si vychutnáva jeho majstrovské výkony počas viac ako 20-ročnej kvízovej kariéry. Vladimír opäť dokázal, že je legendou srbských kvízov – v Superpotere porazil všetkých štyroch Hľadačov (Tragače) a vyhral značnú sumu s ešte väčším sekundovým náskokom, než aký mu na začiatku ponúkli súperi.
Dalo by sa povedať, že samotní Hľadači tento výsledok predpovedali, keďže počas jeho predstavenia nešetrili komplimentmi a chválou na Vladimírove vedomosti. Hľadač Žarko pritom povedal: „Na tomto svete je len málo vecí, ktoré sú na 100 percent isté. Sú to: smrť, platenie daní, Milan Bukvić zle vtipkuje a Vladimír Krnáč dominuje v televíznych kvízoch.“
Po výhre 100 000 dinárov a všetkých piatich správne zodpovedaných otázkach v prvom kole sa Krnáč rozhodol bojovať proti všetkým Hľadačom, ako sľúbil vo svojej prihláške na účasť v kvíze. Vladimír, ktorý zanechal Hľadačov za sebou s dvojciferným sekundovým rozdielom, zrejme bez väčšej námahy, napokon získal 1 500 000.
Pre možnosť svojho účinkovania v ďalších kvízoch tiež verejne poďakoval zamestnancom Ústavu pre kardiovaskulárne choroby v Sriemskej Kamenici, ktorí mu pomohli pri liečbe srdcového ochorenia. „Bez ich pomoci by som tu dnes asi nestál. Sľúbil som im to,“ povedal Vladimír. Inak, v báčskopetrovskom prostredí je známe, že Vladimír, povolaním stavebný podnikateľ, je aj viac ako stonásobným dobrovoľným darcom krvi.