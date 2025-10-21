Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska nformuje, že sú zajtra plánované práce na elektrickej sieti v Starej Pazove v období od 8.00 do 9.00 hodiny, ako aj v Báčskom Petrovci od 9.00 do 10.00 hodiny.
Bez elektriny budú obyvatelia ulíc:
- Stará Pazova: Svetozara Markovića od Komenského do konca ulice a Komenského od S. Markovića do konca ulice.
- Báčsky Petrovec: Bratislavská, Mateja Čániho, Novohradská, Hontianska, Liptovská, Oravská, Turčianska, Puškinova, Partizánska, Rybárska, Borisa Kidriča, Lesná, Jarmočná (párna strana), Nikolu Teslu, Novosadská od Jarmočnej po koniec smerom k mostu. Bez elektriny budú aj spoločnosti 15. októbra ekonómia, Akvapark a vodovod.