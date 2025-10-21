Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obcou Kovačica a Základnou školou Mladých pokolení vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zapojili do 27. ročníka Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. decembra v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.
Autori môžu prihlásiť najviac dve skladby, vhodné svojím hudobným aj textovým obsahom pre deti. Texty aj interpretácia musia byť v slovenskom jazyku a skladby budú interpretovať deti do 14 rokov.
Do 3. novembra treba zaslať notový materiál s textom, podľa možnosti matricu skladby so sprievodom a matricu s nahratým spevom na adresu:
Dom kultúry 3. októbra
Ul. maršala Tita 46, 26 210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň, letí 2025
alebo e-mailom na adresu dkulture@gmail.com.