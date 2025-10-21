Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa dnes v Kragujevci zúčastnil na podujatí pri príležitosti Dňa spomienky na srbské obete v druhej svetovej vojne.
Premiér Macut položil veniec k Pamätníku zastreleným žiakom a profesorom v Šumariciach a zdôraznil, že október 1941 navždy poznačil dejiny Srbska, pretože vtedy boli ukončené životy detí, pracovníkov, učiteľov, otcov a matiek – nevinných duší, ktorých jedinou „vinou“ bola láska k slobode a k svojmu mestu.
„Dnes stojíme v Kragujevci, na mieste, kde sa smútok stal súčasťou nášho národného povedomia. Ako človek a ako rodič nemôžem zostať ľahostajný pred týmto miestom ticha a bolesti. Vždy, keď počujem mená žiakov a občanov, ktorí boli zastrelení, uvedomím si, aká krehká je sloboda a aký vzácny je mier,“ uviedol premiér.