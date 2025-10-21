Ministerstvo práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych otázok začalo dialóg o zlepšení postavenia rodiča – opatrovateľa, v rámci ktorého sa uskutočnilo prvé stretnutie so zástupcami združení a rodičmi detí s poruchami vývinu.
Stretnutia sa zúčastnili všetci rodičia a zástupcovia združení, ktorí sa v predchádzajúcom období obrátili na ministerstvo v súvislosti s touto otázkou, uvádza sa v oznámení.
Stretnutia podobného formátu sa uskutočnia aj v iných mestách, aby bol dialóg komplexný a zahŕňal hlasy rodičov a združení z rôznych častí krajiny.
Ministerstvo zároveň zaslalo pozvanie aj ďalším relevantným inštitúciám, medzi ktoré patria Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia, Republikový fond zdravotného poistenia a Ministerstvo financií, pričom sa plánuje aj zapojenie zástupcov miestnych samospráv.