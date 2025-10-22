Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov organizuje slávnostné uvedenie výtvarnej monografie ČÁNI – výtvarné dielo, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23. októbra o 18.00 v galérii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Na podujatí sa zúčastnia: Vladimír Valentík (výtvarný kritik, autor monografie), Martin Prebudila (básnik, publicista) a Ladislav Čáni (redaktor vydania).
Reprezentatívna edícia literárnych publikácií Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov SlovArt sa venuje spracovaniu diel významných umelcov z radov vojvodinských Slovákov v monografickej forme. Najnovším titulom tejto edície je monografia venovaná významnému výtvarníkovi, akademickému grafikovi a maliarovi Pavlovi Čánimu.