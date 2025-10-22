Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva včera varovalo poľnohospodárov, že pálenie strniska a zvyškov plodín je prísne zakázané, pretože táto prax ničí pôdu, ohrozuje zdravie ľudí a zvierat a spôsobuje požiare s rozsiahlymi materiálnymi škodami.
Vo vyhlásení sa uvádza, že za toto porušenie sú stanovené pokuty podľa zákona o ochrane pred požiarmi, pričom ministerstvo na základe svojich kompetencií a dostupných údajov vykonáva opatrenia v súlade so zákonom o poľnohospodárstve a rozvoji vidieka.
Ministerstvo aktualizovalo satelitné a terénne snímky, ako aj správy od poľnohospodárskych inšpektorov, na základe ktorých jasne vidieť pozemky, na ktorých boli spálené strniská.
Každý takýto pozemok, ktorý je stále registrovaný ako aktívny v eAgrar, na ktorom sa zistí, že bol spálený a vlastník požiar nenahlásil, automaticky povedie k pasívnemu štatútu celého hospodárstva.
Ministerstvo poskytuje možnosť dobrovoľnej nápravy – všetci poľnohospodári, ktorým vypukol požiar na pozemkoch, bez ohľadu na príčinu, sú vyzvaní, aby do siedmich dní aktualizovali údaje v systéme eAgrar, alebo ak sú pozemky zničené alebo spálené, aby ich dočasne vylúčili z aktívneho pestovania, pretože podľa zákona nemajú nárok na stimuly.
Po uplynutí tohto termínu budú všetky gazdovstvá, ktoré nekonali podľa tejto výzvy a na ktorých pozemkoch sa zistí pálenie bez nahlásenia, stíhané v priestupkovom konaní a získajú pasívny štatút. Ministerstvo v spolupráci s Poľnohospodárskym inšpektorátom a Sektorom pre krízové riadenie Ministerstva vnútra naďalej vykonáva zvýšenú kontrolu.
Inšpekčné služby sú momentálne na mieste a budú sankcionovať všetky osoby, ktoré porušia predpisy. Tieto opatrenia nie sú namierené proti poľnohospodárom, ale slúžia na ochranu pôdy, biodiverzity a zdravého životného prostredia.
Za posledných niekoľko dní boli na poliach zaznamenané tisíce požiarov, čo prispelo k vážnemu znečisteniu ovzdušia v mnohých oblastiach a ohrozená je cestná premávka v celom Srbsku. Ministerstvo vyzýva všetkých občanov, aby takéto konanie nahlásili príslušným hasičským zborom a opätovne vyzýva všetkých poľnohospodárskych výrobcov, aby sa zdržali pálenia strniska a pozberových zvyškov. Tým sa nielen vyhnú sankciám, ale aj ochránia svoju pôdu a svoje životy, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov.
Zdroj: srbija.gov.rs