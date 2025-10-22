Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk a riaditeľka Ústavu verejného zdravia v Kragujevci Snežana Radovanovićová včera podpísali zmluvu o realizácii projektu Slovak Aid s názvom Neviditeľné svety, viditeľné budúcnosti: Dievčatá v mikrobiológii.
Ako sa uvádza na facebookovej stránke veľvyslanectva, projekt bude realizovať Ústav verejného zdravia v Kragujevci a jeho cieľom je posilniť postavenie žien a dievčat a znížiť rodovú nerovnosť v oblasti vedy.
Do 50 záujemkýň o vedu a mikrobiológiu bude mať možnosť oboznámiť sa s prácou v laboratóriu, prakticky si vyskúšať mikrobiologické rozbory a získať vedomosti v oblasti prevencie chorôb a epidemiológie.
„Na základe projektu ústav získa dva špeciálne mikroskopy, jeden denzitometer a účastníčky workshopov dostanú certifikát, ktorý zvýši ich predpoklady kvalitného uplatnenia na pracovnom trhu,“ uvádza sa v oznámení.