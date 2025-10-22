Ministerka bez kresla Tatjana Macura sa dnes stretla s regionálnou riaditeľkou Populačného fondu Organizácie Spojených národov (UNFPA) Justine Coulson, ktorá sa tento týždeň nachádza v Belehrade, a s vedúcou Kancelárie UNFPA v Srbsku Borkou Jeremićovou, s ktorými hovorila o pláne rozvoja národnej kampane o fertilite.
V oznámení sa uvádza, že cieľom tejto kampane bude zapojiť nielen národné inštitúcie, ale aj organizácie občianskej spoločnosti, podniky a medzinárodné organizácie, pričom UNFPA je jedným z najvýznamnejších partnerov.
Ministerka zdôraznila, že kampaň bude rovnomerne zapájať ženy a mužov, ktorí chcú byť rodičmi, a to bez vyvíjania nevhodného tlaku na tých, ktorí sa na tento krok ešte nerozhodli.
Podľa jej slov sa v Srbsku priemerný vek matky pri narodení prvého dieťaťa z roka na rok zvyšuje a podľa najnovších údajov Republikového štatistického úradu v roku 2024 dosiahol 29,1 roka.