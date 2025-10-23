42 p.n.l.– rímsky úradník Marcus Junius Brutus spáchal samovraždu.
1789 – narodil sa srbský novinár a publicista Dimitrije Davidović, otec srbskej žurnalistiky. Štúdium medicíny, ktoré začal v Pešti a vo Viedni, zanechal a venoval sa žurnalistike. Vo Viedni v roku 1813 založil časopis Novine serbske a bol hlavným autorom.
1817 – narodil sa francúzsky pedagóg, lexikograf a gramatik Pierre Larousse, ktorého najväčším dielom bol Veľký všeobecný slovník 19. storočia
1856 – sa narodil Jaša Tomić, srbský novinár, politik a spisovateľ. Vzdelanie získal v rodnom Vršci, Temešvári a Kečkemete. Medicínu a literatúru študoval vo Viedni a v Prahe.
1940 – narodil sa legendárny brazílsky futbalista Pelé, vlastným menom Edison Arantes dos Nascimento. Zomrel 29. decembra 2022.
1956 – v Maďarsku vypuklo po masových demonštráciách ozbrojené povstanie proti komunistickému režimu, ktoré neskôr potlačili sovietske vojenské jednotky.
1998 – Izrael a Organizácia pre oslobodenie Palestíny po maratónskych rozhovoroch sprostredkovaných USA podpísali dohodu vo Wye Mills v štáte Maryland.
2011 – pri ničivom zemetrasení o sile 7,2 stupňa Richterovej stupnice, ktoré zasiahlo juhovýchodnú tureckú provinciu Van, bolo zničených približne 2000 budov a 523 ľudí zomrelo, pričom 1650 bolo zranených.