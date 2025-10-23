Včera predstaviteľky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny – predsedníčka Dušanka Petráková a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová – na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci podpísali zmluvy so žiakmi s najlepším prospechom.
V Slávnostnej sieni petrovského gymnázia delegáciu NRSNM privítala riaditeľka Daniela Marková a odovzdala im slovo.
Dvadsiati dvaja žiaci Gymnázia Jána Kollára v Petrovci od druhého po štvrtý ročník mali pri tejto príležitosti možnosť podpísať zmluvu o finančnej podpore v tvare štipendia pre stredoškolákov. Finančná podpora bude žiakom vyplatená v každom polroku – v prvom 8 000 a v druhom polroku 10 000 dinárov.
Na základe rozhodnutia Komisie pre štipendiá finančnú podporu v hodnote 18 000 dinárov získalo 28 stredoškolákov, zatiaľ čo v minulom roku ich bolo 31.
Z petrovského gymnázia je 22 žiakov. Zmluvy budú podpísané aj so štyrmi žiakmi z kovačického Gymnázia Mihajla Pupina a dvomi zo Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.
Štipendium získali títo žiaci petrovského gymnázia: druháci Rastislav Vrška (Hložany), Ivana Seleštianska (Báčsky Petrovec), Simona Sýkorová (Báčsky Petrovec), Nađa Jovanovićová (Báčsky Petrovec), Andrea Danková (Báčsky Petrovec), Natália Rauzová (Pivnica), tretiaci Marek Kolár (Báčsky Petrovec), Dávid Andrášik (Báčsky Petrovec), Hana Drieňovská (Báčsky Petrovec), Lucia Beličková (Báčsky Petrovec), Ksenija Vujačićová (Báčsky Petrovec), Jakub Činčurák (Pivnica), Jaroslav Danko (Báčsky Petrovec), Matej Marčok (Báčsky Petrovec) a štvrtáci Abigail Marta Elijášová (Báčsky Petrovec), Nina Mravíková (Hložany), Dávid Obuch, (Kulpín), Tatiana Filipovićová (Báčsky Petrovec), Isidora Šimoniová (Selenča), Hana Cechmajstrová (Báčsky Petrovec), Sára Štrbová (Báčsky Petrovec) a Lucia Macáková (Kysáč).
Predstaviteľky NRSNM uviedli, že finančnú podporu v hodnote 7 500 dinárov zabezpečili pre žiakov prvého ročníka zapísaných do slovenských tried na petrovskom gymnáziu vo všeobecnom, v informatickom a kuchárskom odbore. Týchto prvákov v Petrovci je spolu 51. Okrem nich do skupiny patria aj žiaci prváci v slovenských triedach v Kovačici (9) a Novom Sade (29), je ich úhrne 89 prvákov.
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udeľuje rôzne druhy podpory a štipendiá nielen zo svojho rozpočtu, ale aj zo získaných projektov vo forme učebníc a iných pomôcok.