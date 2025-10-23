Keď sme uzavierali príspevok o víťazstve Maroka na šampionáte sveta futbalistov do 20 rokov, konštatovali sme, že futbalový kalendár FIFA nekončí. Do konca roka sú ešte na programe majstrovstvá sveta futbalistov do 17 rokov v Katare, na ktorom sa predstaví až 48 tímov, čiže rovnaký počet ako aj na budúcoročnom Mundiale v USA, Mexiku a v Kanade.
Okrem U17 turnaja mužov by sme nemali zabudnúť ani na súbežný turnaj v kategórii dievčat do 17 rokov. Šampionát sveta kadetiek práve prebieha v týchto dňoch v Maroku, s tým, že na rozdiel od mladučkých futbalistov, na turnaji hrá 24 tímov. Majstrovstvá sveta vo futbale dievčat do 17 rokov sú inak deviatou edíciou tohto medzinárodného ženského mládežníckeho futbalového šampionátu.
Ide o prvé Majstrovstvá sveta žien do 17 rokov FIFA v Afrike a druhú arabskú krajinu, ktorá ich hostí, po Jordánsku v roku 2016. Je to tiež prvá edícia, na ktorej účinkuje 24 tímov, keďže doteraz sa turnaja zúčastňovalo len 16 selekcií.
Zaujímavo je aj to, že ide o prvé z piatich po sebe idúcich Majstrovstiev sveta vo futbale žien do 17 rokov, ktoré sa budú konať v Maroku až do roku 2029, keďže tak rozhodla FIFA.
Severná Kórea je obhajkyňou titulu, keď v roku 2024 získala rekordnú tretiu trofej.
Okrem Maroka, ktoré sa kvalifikovalo automaticky ako hostiteľská krajina, sa zvyšných 23 tímov kvalifikovalo zo šiestich samostatných kontinentálnych súťaží.
Pobrežie Slonoviny, Holandsko, Nórsko a Samoa majú na tomto turnaji svoju premiéru, pričom Samoanky sa zúčastnia svojej vôbec prvej súťaže FIFA, tak v mužskej, ako aj v ženskej konkurencii a v ktorejkoľvek vekovej skupine.
Kostarika a Taliansko sa vracajú po dvanásťročnej absencii, keďže naposledy hrali v roku 2014. Paraguaj a Kamerun sa kvalifikovali prvýkrát od roku 2016, respektíve 2018. Naopak, Kanada, Čína, Francúzsko a hostiteľské Maroko sú na týchto Majstrovstvách sveta prítomné po absencii na jednom turnaji. Na druhej strane, Dominikánska republika, Anglicko, Keňa a Poľsko sa nekvalifikovali po účasti v roku 2024.
V roku 2003, po úspechu úvodných Majstrovstiev sveta FIFA žien do 19 rokov, ktoré sa konali v Kanade, navrhla FIFA pridanie druhého mládežníckeho turnaja pre dievčatá. Kontinentálne konfederácie oznámili FIFA, že by bolo ťažké vytvoriť druhý šampionát pri vtedajších vekových limitoch. Preto FIFA vytvorila Majstrovstvá sveta žien do 17 rokov a Majstrovstvá sveta žien do 20 rokov, čiže rovnaké vekové skupiny ako majú mužské mládežnícke turnaje. V súlade s tým bol vekový limit pre šampionát do 19 rokov zvýšený na 20, čo začalo platiť s Majstrovstvami sveta FIFA žien do 20 rokov 2006 v Rusku.
FIFA sa zaviazala organizovať ženský šampionát do 17 rokov, ktorého začiatok bol stanovený na rok 2008. Prvý turnaj sa konal v roku 2008 na Novom Zélande od 28. októbra do 16. novembra.
Tak od roku 2008 dievčenský futbalový šampionát sveta hostili skutočne exotické krajiny, ako Trinidad a Tobago v roku 2010, Kostarika v roku 2014, Dominikánska republika v roku 2024.
Ako sme spomenuli, najúspešnejšia je Severná Kórea, ktorá vyhrala trikrát a potom nasleduje Španielsko s dvomi titulmi. Raz na U17 dievčenskom Mundialite vyhrali aj Japonsko, Francúzsko a Južná Kórea.