Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil na slávnostnom odovzdávaní zmlúv ženám, ktoré získali prostriedky v rámci programu podpory rozvoja ženského podnikania na vidieku v roku 2025, že aj ženské podnikanie je dôležité na zachovanie rodín na vidieku.
Zdôraznil, že je dôležité zachovať život na vidieku a v menších komunitách, pretože tak budeme mať aj viac detí v Srbsku.
Celkovo dnes bolo odovzdaných 47 rozhodnutí. Z iniciatívy prezidenta republiky krajina v rokoch 2024 a 2025 vyčlenila na tento program 100 miliónov dinárov a minulý rok bolo prostredníctvom tohto programu podporených 104 podnikateliek.