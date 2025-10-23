Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová odovzdala dnes 20 zmlúv v rámci výzvy na financovanie a spolufinancovanie rekonštrukcie, adaptácie, sanácie, investičnej a bežnej údržby objektov zariadení základného vzdelávania a výchovy na území pokrajiny.
Ako povedala, roky spolu s miestnymi samosprávami vkladajú do infraštruktúry a ich cieľom je, aby každé dieťa malo rovnaké podmienky na vzdelávanie.
„Investovanie do objektov a infraštruktúry znamená aj zlepšenie života celej spoločnosti. Požiadam tajomníka pre vzdelávanie Ótotta, aby sme spolu navštívili niektoré školy a zistili, čo všetko môžeme urobiť,“ povedala Gojkovićová.