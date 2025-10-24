Vo vysielaní RTS Četvrtkom u 9 prezident Srbska Aleksandar Vučić zdôraznil, že Rusi sú spoľahlivým partnerom, no ako povedal, nerozumie „hre okolo podpisovania plynového aranžmánu“.
„Výsledok v tejto veci pre nás nie je dobrý. Ale plyn nám dodávali a aj naďalej dodávajú. Pravidelne, bez problémov. Nemôžem povedať ani jedno zlé slovo na túto tému. Sú spoľahlivým partnerom v tejto oblasti,“ zhodnotil Vučić a pripomenul, že Srbsko nedováža ruskú ropu.
„Staviame ropovod do Maďarska, aby sme dostávali ropu z ropovodu Družba z Maďarska, a nie iba cez Janaf. Rovnako aj s plynom – musíme vybudovať prepojovací plynovod smerom do Rumunska a Severného Macedónska,“ vysvetlil prezident.
Keď ide o zásoby mazutu, povedal, že ho máme dosť do konca januára.
Na otázku, či by sa Srbsko rozhodlo skôr pre Európsku úniu alebo Rusko, povedal, že sa naša krajina nachádza na európskej ceste.
„Ja to netajím pred prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom, tak ako Srbsko chce zachovávať priateľské vzťahy s Ruskom, a to netajím pred nikým z Európy,“ uzavrel.
Pokiaľ ide o situáciu v spoločnosti NIS, vyjadril presvedčenie, že sa Srbsko dohodne s ruskými partnermi a dodal, že sa urobí všetko pre to, aby nebol ohrozený ruský majetok.
„Verím, že sa najprv dohodneme s ruskými partnermi a že urobíme všetko pre to, aby sme sa nesprávali nezodpovedne a neohrozili ruský majetok, aby sme im nebrali ich vlastníctvo,“ povedal a dodal, že v dôsledku sankcií voči NIS-u sú aj banky vystavené riziku, ale ako povedal, nedovolí, aby banky skrachovali.